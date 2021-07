«Stiamo investendo un totale di 681.856,52 euro per sostenere concretamente aziende e nuclei familiari in merito al pagamento della tassa sui rifiuti per agevolare le famiglie in difficoltà e le attività economiche messe a dura prova dalla pandemia grazie ad appositi stanziamenti che porteremo all’approvazione del consiglio comunale». Lo annuncia in una nota il sindaco e assessore al bilancio del Comune di Chiavari, Marco Di Capua.

«Si tratta – spiega Di Capua – di un segnale forte e concreto a favore delle categorie più colpite, per affrontare i danni diretti e indiretti causati dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni dovute al lockdown. Per le utenze commerciali, l’amministrazione ha stanziato circa 529.672,68 euro per ridurre la Tari, uno sgravio che comporterà un abbattimento della tassa compreso tra il 40 e 50%; mentre per i cittadini, con Isee fino a 5 mila euro, circa 152.183,84 euro per ammortizzare la spesa, un incremento del 200% rispetto agli anni precedenti il cui contributo ammontava a 50.000 euro».