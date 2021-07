Sono state risolte le nuove criticità emerse questa mattina sul cavo dati ripristinato ieri dopo l’accidentale tranciamento avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nelle adiacenze del padiglione Jean Nouvelle, Hub vaccinale della Fiera di Genova.

In prima mattinata si è verificata una nuova interruzione del flusso dati, oltre alla rottura di una conduttura idrica, che ha comportato una temporanea sospensione dell’attività vaccinale programmata.

Nonostante l’attività sia ripresa regolarmente, a seguito di tale evento si stanno verificando rallentamenti nelle procedure di registrazione e vaccinazione. La rete era stata rispristinata ieri con successo dopo un importante sforzo organizzativo e tecnico.

«I lavori che interessano l’area della fiera – dichiara Giovanni Toti, presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria – sono importanti e cambieranno il volto della città di Genova. Sono in corso le opportune verifiche, però ci tengo a fare un appello affinché si presti più attenzione perché due incidenti del genere in 48 ore comportano gravi disagi ai cittadini e agli operatori sanitari impegnati da mesi in questa massiccia campagna vaccinale. Spero non si ripetano episodi del genere che possono rallentare l’andamento della campagna vaccinale che sta invece procedendo spedita in Liguria».