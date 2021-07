Borsa Italiana vieta l’immissione di ordini senza limiti di prezzo sulle azioni e sugli warrant di Banca Carige, che verranno riammessi domani, martedì 27 luglio, alle negoziazioni in Piazza Affari.

Come si legge in un avviso di Borsa, la disposizione resterà in vigore “fino a successiva comunicazione” e mira ad arginare la volatilità che potrebbe interessare domani il titolo.

Nel prospetto sulla riammissione, Carige aveva avvertito che il prezzo che avranno azioni e warrant al rientro in Borsa “non è in alcun modo determinabile” e che “sussiste il rischio che, sin dalla riammissione alle negoziazioni, il prezzo delle azioni e quindi anche delle azioni emesse in esecuzione dell’ aumento di capitale del 2019, possa fluttuare notevolmente”.