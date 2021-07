Chiusura in rialzo per le Borse europee, tranne che per Madrid, in ribasso frazionale, con l’S&P-500 di Wall Street poco sopra la parità. Il Dax 30 di Francoforte segna +1,17%, il Ftse 100 di Londra +0,71%, il Cac 40 di Parigi +0,31%, l’Ibex 35 di Madrid -0,05%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Mib +0,23% (Ftse Italia Star +0,78%, Ftse Italia All Share + 0,27%, Ftse Aim Italia +0,10%). In espansione lo spread Btp/Bund, a 107 punti (variazione+2,10%, rendimento Btp 10 anni +0,74%, rendimento Bund 10 anni -0,34%).

A Piazza Affari sul listino principale si piazza in testa Recordati (+3,27%), seguita da Buzzi Unicem (+2,88%) e Interpump (+2,28%), in coda sono precipitati Saipem (-2,8%), Telecom (-1,88%) e Unicredit (-1,56%).

Sul mercato valutario, poco mosso l’euro/dollaro Usa, che scambia sui valori della vigilia a 1,182.

Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,34%, scendendo fino a 71,65 dollari per barile. L’oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,41%.