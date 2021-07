Seduta chiusa in rialzo per le Borse europee, prive di indicazioni da parte di Wall Street, chiusa per la festa dell’Indipendenza Usa che si è celebrata ieri ma, dopo un avvio in calo, sostenute dai dati positivi degli indici Pmi relativi al mondo dei servizi a giugno. Il Ftse 100 di Londra segna +0,58%, l’Ibex 35 di Madrid +0,44%, il Cac 40 di Parigi +0,22%, il Dax 30 di Francoforte +0,08%. In testa al gruppo si è collocata Milano con Ftse Mib +0,63% (Ftse Italia Star +0,09%, Ftse Italia All Share +0,62%, Ftse Aim Italia +0,20%). Contenuta la variazione dello spread Btp/Bund, attestato sui 105 punti (variazione -0,50%, rendimento Btp 10 anni +0,80%, rendimento Bund 10 anni -0,25%)

A Piazza Affari, in una giornata positiva per i titoli bancari, si è distinta Mediobanca (+2,42%), grazie al nuovo rafforzamento nel capitale della Delfin di Leonardo Del Vecchio ormai vicina al suo obiettivo di raggiungere il 20% del capitale.

Per quanto riguarda il petrolio il contratto consegna settembre sul Brent del Mare del Nord si attesta a 76,18 dollari al barile (+0,01%) e quello consegna agosto sul Wti a 75,22 dollari al barile (+0,08%).

Sul mercato dei cambi l’euro viene scambiato a 1,1865 dollari (1,1860 in avvio e 1,1840 venerdì in chiusura), e a 131,606 yen (131,66 e 131,88) con il dollaro che vale 110,915 yen (110,89 e 111,45).