Apertura in positivo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib lo 0,47% a 24.753 punti. Solo Unipol (-0,3%) e Bper Banca (-0,12%) in ribasso nel listino principale, mentre guadagnano Banco Bpm (+2,51%), Moncler (+1,99%) e Tenaris (+1,74%).

Avvio di seduta in rialzo per le principali Borse europee. Parigi guadagna lo 0,6% a 6.435 punti, Londra lo 0,3% a 7.055 punti, Francoforte lo 0,5% a 15.497 punti.

Negative invece le borse asiatiche, con gli occhi degli investitori sul report semestrale di politica monetaria della Fed e in attesa del G20 di Venezia. Tokyo ha ceduto lo 0,63%.

Avvio di giornata in lievissimo aumento per le quotazioni del petrolio con il greggio Wti he passa di mano a 73,14 dollari al barile a fronte dei 72,94 dollari di ieri sera a New York. Leggerissima salita anche per il Brent a 74,24 dollari (+0,16%). Le incertezze sulla nuova variante del virus e il mancato accordo tra i paesi Opec + per il target di produzione hanno spento le recenti fiammate dei prezzi con il greggio che si appresta a chiudere la settimana con le quotazioni in calo del 3%.

Nei cambi euro poco mosso sul dollaro a 1,1829 in avvio di giornata (1,1846 ieri sera a New York). Sullo yen la moneta unica passa di mano a 130,18.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto in lieve aumento a 112 punti base. Il rendimento è a +0,77%.