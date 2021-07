Apertura positiva per le principali Borse europee, tranne che per Londra (-0,18%) a 6.983 punti, nei primi minuti di contrattazione. La migliore è Parigi (+0,24%) a 6.547 punti, seguita da Francoforte (+0,13%) a 15.538 punti. Piatta la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,06% a 25.101 punti.

A Piazza Affari avanza St (+1,32%), A2A e Leonardo, intorno al +0,9%. Pesante Moncler (-4,22%), all’indomani della semestrale, Prysmian (-1,26%), Banca Generali (-0,69%). Il titolo di Banca Carige, riammesso in Borsa ieri, entra in contrattazione a 0,8 euro segnano un +26,6%, poi fermato in volatilità.

Spread Btp/Bund a 107 punti, con il rendimento del decennale italiano che apre a 0,62%.

Quotazioni del petrolio in rialzo sui mercati internazionali. Il greggio di riferimento Wti, con consegna a settembre, viene scambiato a 72,11 dollari al barile (+0,64)%, mentre il Brent, sempre con consegna a settembre, a 74,86 dollari al barile (+0,51%).

Il mercato valutario: cambio euro/dollaro a 1,18 dollari, euro/yen a 129,72.