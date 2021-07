Marco Benedetti è stato confermato presidente di Confesercenti Liguria per il secondo mandato dall’assemblea elettiva regionale.

Imperiese di 68 anni, agente assicuratore in Confesercenti dal 1976, Benedetti guiderà l’associazione assieme ai nuovi collegi dei revisori e dei garanti e alla presidenza regionale fino al 2025.

«Tante sono le sfide affrontate negli ultimi quattro anni − commenta Benedetti − soprattutto per far fronte a tragiche emergenze come mareggiate, eventi alluvionali, il crollo del Morandi e le altre criticità infrastrutturali che tuttora continuano oltre, naturalmente, alla pandemia. L’impegno è affinché il prossimo mandato possa essere invece dedicato prevalentemente a progetti di sviluppo e consolidamento dell’associazione e, soprattutto, delle piccole e micro imprese della Liguria».

Venerdì 30 luglio proprio la presidenza regionale, nella sua prima seduta, sarà chiamata a completare l’organigramma del prossimo quadriennio con l’elezione del vicepresidente vicario e della giunta e la nomina del direttore regionale.