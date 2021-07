L’Asl 5 potenzia lo screening mammografico dopo i ritardi legati al Covid.

«Moltissime cittadine mi hanno più volte sollecitato per l’accumulo di ritardi per l’attività di screeening per tumore al seno, sospesa nel 2020 a causa della pandemia e ripresa anche al San Bartolomeo di Sarzana a marzo 2021, in aggiunta a quello già presente all’Ospedale Sant’Andrea – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – grazie alla collaborazione con Asl 5, in particolare con il direttore Cavagnaro e direttrice sanitaria Martelli, per evitare l’accumulo dei ritardi in entrambe le sedi, sono attualmente convocate le donne per le quali è prevista l’effettuazione di screening nel 2021, mentre per recuperare gli esami non fatti nel 2020 è stata attivata una convenzione con Asl 4 in base alla quale due senologi esperti garantiranno un supporto operativo ai professionisti di Asl 5 che partirà dal 23 luglio».

La Asl 5 ha segnalato che il tasso di adesione alla campagna di screening è sempre stato basso, per questo il sindaco lancia un appello a tutte le donne perché facciano i consueti controlli di questo tipo: «La pandemia ci ha costretto a focalizzarci sul Covid-19 ma le altre patologie non devono e non possono essere trascurate, come altri aspetti della salute di ciascuno. Asl 5 ha deciso di contattare telefonicamente le donne, anziché l’invito per lettera, a testimonianza dell’attenzione delle esigenze in corso, e l’attività di recall è già in corso».

L’attività di screening per tumore alla mammella è ripresa nell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana con la seguente programmazione:

Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato: 8-14 (numeri esami al giorno: 24)

L’attività di screening per tumore alla mammella nell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia ha la seguente programmazione:

Lunedì e mercoledì ore 14-20 (numeri esami al giorno: 23)

Martedì, giovedì, venerdì ore 14-17 (numeri esami al giorno: 12)

Sabato ore 8-14 (numeri esami al giorno: 21)