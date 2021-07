Partita la promozione online di Amt dedicata agli abbonamenti del trasporto provinciale e integrati. L’iniziativa è già attiva sul sito aziendale e prevede un prezzo speciale per gli acquisti effettuati sul sito che riguardano gli abbonamenti provinciali mensili, provinciali annuali e integrati validi per viaggiare sul servizio urbano, provinciale e sulla ferrovia Genova Casella.

È quindi possibile usufruire della promozione per l’acquisto online dei seguenti abbonamenti:

– abbonamento annuale integrato Amt – Trenitalia, ferrovia Genova Casella e servizi di trasporto provinciale;

– abbonamento mensile integrato Amt – Trenitalia, ferrovia Genova Casella e servizi di trasporto provinciale;

– abbonamento annuale per il servizio provinciale;

– abbonamento mensile per il servizio provinciale.

La promozione, valida fino al 31 ottobre, consente di avere uno sconto di 10 euro sugli abbonamenti annuali e di 2 euro su quelli mensili sopra descritti. Al momento dell’acquisto l’abbonamento verrà caricato sulla propria card CityPass; è possibile acquistarlo anche tramite la APP se si è in possesso di un CityPass dematerializzato.

Il cliente può scegliere il giorno di decorrenza dell’abbonamento; il giorno di partenza deve essere compreso entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per viaggiare su Navebus e Fgc è necessario avere con sé, oltre al CityPass, anche la ricevuta di attestazione del proprio abbonamento rilasciata con l’acquisto.

Tutte le informazioni sulla promozione sono consultabili direttamente dall’homepage del sito Amt cliccando sul bottone dedicato, oppure dalla sezione Biglietti e Abbonamenti/Tariffe servizio di trasporto provinciale.