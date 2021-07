Lunedì 12 e martedì 13 luglio la linea 663 di Amt modificherà il percorso, da inizio a fine servizio, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di via San Donà di Piave per lavori stradali.

In direzione monte, i bus, giunti alla rotatoria di via Ferri, proseguiranno per via al Ponte Polcevera, via Perlasca e via Polonio dove riprenderanno regolare percorso.

Per quello che riguarda la metropolitana Amt, proseguono gli interventi di manutenzione sulla linea, con chiusure anticipate del servizio previste, anche in questo caso, nelle serate di oggi e domani, martedì 13 luglio.

Il piano lavori prevede la verifica dell’impianto idrante in galleria, interventi di manutenzione nella banchina della stazione di Darsena e la verifica periodica sull’armamento.

Le ultime partenze saranno alle 21,10 da Brin per Brignole e alle 21,17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la val Polcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

I lavori in metropolitana devono svolgersi senza la circolazione dei treni e in un arco temporale adeguato, che non sia compreso solo tra la mezzanotte e le 4 del mattino; per questo motivo la metro chiude alcune sere anticipatamente per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza.