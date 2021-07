L’unico difetto è che forse è troppo silenzioso. Il nuovo mezzo elettrico noleggiato da Amiu Genova per servire il centro storico ha l’obiettivo di ridurre ulteriormente il disagio acustico e le emissioni inquinanti in un’area così particolare come quella dei caruggi genovesi.

Il furgoncino, un euro 6, servirà per la raccolta porta a porta riservata agli esercizi commerciali e svuoterà i piccoli contenitori gettacarta i cosiddetti sabaudi e mezzi sabaudi.

Entro fine luglio un mezzo gemello si aggiungerà a questo.

Ecovan+ nel centro storico Il 22 luglio è la data del prossimo appuntamento con l’isola ecologica mobile Amiu che consente di consegnare gratuitamente rifiuti ingombranti e Raee (è possibile comunque il ritiro gratuito a piano strada chiamando l’800 957700 o lo 010 8980800): dalle 13,30 alle 16,30 in piazza del Campo. Ad agosto il 12 in piazza San Giorgio e il 26 agosto in piazza del Campo dalle 13,30 alle 17.

Pietro Pongiglione, presidente Amiu Genova dichiara: «Nel programma fatto e condiviso con Comune di Genova e Città Metropolitana andremo a sostituire piano piano tutti i mezzi a combustione nel centro storico. Stiamo cercando di fare la nostra parte, ci auguriamo che anche il cittadino svolga la propria».

Nuovi cassonetti A breve arriveranno nuovi cassonetti “tradizionali” ha annunciato Pongiglione, mentre per quelli intelligenti occorrerà attendere ancora un po’: «Le gare hanno tempi tecnici che non si possono accelerare, ma la fase di sostituzione inizierà a brevissimo».

Matteo Campora, assessore comunale all’Ambiente, aggiunge: «L’elettrico lo sperimentiamo non solo nei mezzi pubblici, vogliamo rendere il centro storico carbon neutral anche con l’accesso di veicoli elettrici per le consegne. Ci vorrà del tempo, ma iniziamo a vedere i primi frutti. Siamo partiti dal centro storico per le caratteristiche che ha, ma l’intenzione è di estendere la sperimentazione anche ad altre zone simili, in cui sono necessari mezzi con capienza ridotta. Per quelli più grandi intendiamo passare a carburanti verdi come il gnl o quelli creati attraverso il trattamento di rifiuti organici, il biofuel. Tutto è in linea con l’Action plan 2050 approvato dalla giunta. Questi sei mesi serviranno da sperimentazione poi inizieremo ad acquistare nuovi veicoli».

Il noleggio fa parte del cosiddetto Piano caruggi: «Sul tema legato alla pulizia stiamo lavorando molto − dice l’assessore al Centro storico Paola Bordilli − partiamo ora con un mezzo che servirà moltissimo per l’ambiente e la riduzione dei rumori, migliorando la sinergia con territorio sia i residenti sia i commercianti. In questo modo si riduce l’impatto di una presenza che va incontro anche ai tanti dehors ampliati in questi mesi».

Soddisfatto il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù: «Queste misure i cittadini le aspettavano da tempo, avere la massima efficienza compatibile con la vita dei residenti. Le nostre richieste sono state portate avanti: il porta a porta per il commercio, la raccolta ingombranti, ora tocca a ogni cittadino rispettare le regole».