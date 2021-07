Durante il consiglio comunale di Albenga di ieri sera sono state discusse importanti pratiche relative alla variazione di bilancio.

«Purtroppo – spiega l’assessore Silvia Pelosi – stiamo vivendo anni difficili a causa dell’emergenza Covid che, anche quest’anno ha comportato una riduzione della previsione di entrata di circa 300 mila euro. Nonostante la parziale compensazione delle minori entrate con i trasferimenti dello Stato (che attualmente sono stati assegnati in quantità decisamente inferiore allo scorso anno), è stato necessario provvedere a un’operazione di razionalizzazione della spesa che, grazie al senso di collaborazione dimostrato dagli assessori, non comporterà una riduzione dei servizi ai cittadini. Con l’assestamento di bilancio si è inoltre provveduto ad applicare l’avanzo di amministrazione per 1.842.431 euro, su varie voci».