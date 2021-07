Continuano gli accertamenti relativi al corretto conferimento dei rifiuti, la differenziazione degli stessi e contro l’abbandono delle deiezioni canine ad Albenga.

Dopo aver dato il via, nei mesi scorsi, alla campagna informativa volta a sensibilizzare i cittadini (per quel che concerne l’abbandono delle deiezioni canine la campagna “Lui è un signore. Il maleducato è chi non raccoglie”), l’ufficio tutela del territorio della polizia locale di Albenga, guidato dall’ispettore Lodovico Spiota, negli ultimi giorni ha effettuato numerosi controlli a seguito dei quali sono state rilevate venti contravvenzioni per l’errato conferimento dei rifiuti e la mancata differenziazione degli stessi.

Gli accertamenti hanno interessato tutto il territorio urbano con una particolare attenzione al centro cittadino e alle zone più critiche oggetto di segnalazione da parte degli utenti con servizi specifici, anche notturni.

In particolare nella serata di lunedì 19 luglio si è svolto un maxicontrollo durante il quale erano presenti: l’ispettore responsabile dell’ufficio tutela del territorio Lodovico Spiota, l’agente scelto con competenze specifiche nella parte ambientale Franco Aurame, per la Sat Massimo Botta e Alessandro Fornatto e l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci.

L’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci spiega: «Il Piano Vannucci/Montan non si occupa solo di sicurezza urbana, nei confronti della quale vi è una particolare attenzione, ma di moltissimi aspetti con attività che guardano al territorio a 360° e 365 giorni l’anno. Tra queste particolare attenzione stiamo riservando al servizio tutela ambientale. Nelle ultime settimane sono stati organizzati molteplici attività volte a identificare coloro che non seguono le regole arrecando grave disagio e danno, non solo al servizio di raccolta dei rifiuti, ma anche all’immagine della nostra città. Ho partecipato personalmente al maxicontrollo effettuato lunedì sera ed ho potuto constatare la collaborazione e sinergia tra polizia locale e Sat sia nella fase di accertamento che nel contatto con gli utenti. Attraverso la collaborazione tra Amministrazione, Sat e i controlli della polizia locale, la differenziata ad Albenga oggi ha raggiunto il 70,28% superando l’obiettivo imposto dalla legge e permettendoci di rientrare tra i comuni virtuosi, ma ancora molto c’è da fare e, per avere una città più bella e più pulita, occorre la collaborazione di tutti i cittadini».

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: «A fronte di molti cittadini che effettuano la raccolta differenziata nella maniera corretta, vi sono alcune persone che abbandonano i rifiuti sul territorio, per questo l’attività di verifica e controllo da parte della Polizia Locale di Albenga e di Sat è fondamentale. Il sistema di raccolta differenziata che prevede, nel centro urbano, le campane chiuse, è un’imposizione di legge e, proprio per questo, ci siamo adoperati per informare i cittadini e agevolarli nel ritiro delle chiavi presso il Centro Sat sito presso l’ex Caserma Turinetto e presso il Palazzo Ester Siccardi allo Sportello del Cittadino. L’Amministrazione e la Sat sono sempre disponibili per offrire indicazioni e chiarimenti, ma è solo attraverso l’impegno di tutti che potremo perseguire l’importante obiettivo di avere una città sempre più pulita».

La Sat nel periodo estivo ha aumentato i passaggi di ritiro rifiuti sia per quel che concerne le campane che per i cestini gettacarta il cui numero sarà prossimamente incrementato.

È stato inoltre potenziato lo sfalcio dell’erba e la cura del verde pubblico e resa disponibile la consegna gratuita delle chiavi per le campane a tutti i cittadini attraverso due punti di distribuzione, il Centro di Raccolta Sat presso l’ex Caserma Turinetto e lo Sportello del Cittadino presso il palazzo Ester Siccardi su viale Martiri della Libertà n.1.