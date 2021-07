È stata inaugurata questa mattina la “Farmacia Terminal”, nona farmacia comunale di Genova, nell’area terminal traghetti.

Con uno spazio di 90 metri quadrati, la nuova farmacia vuole diventare un riferimento strategico sia per chi vive o lavora in questa zona, sia per chi transita in città per raggiungere altre destinazioni.

Farmacie Comunali Genovesi Fondata negli anni Sessanta, la società ha assunto la forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata con un amministratore unico nel 2013. Focalizzata sul benessere del Cittadino, ne ascolta le esigenze, proponendo un’offerta di prodotti selezionati, offrendo consulenze qualificate, favorendo e sviluppando attività orientate alla prevenzione e al sostegno sociale. La sua azione sul territorio è rivolta a coniugare qualità e competitività ma anche sostegno alle persone, come segno di concretezza e vicinanza dell’amministrazione comunale.

La Farmacia Terminal è aperta al pubblico dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20 e verrà dotata a breve di Pharmalocker, un dispositivo automatico sempre attivo dove poter ritirare i prodotti ordinati in modalità telematica.

«L’apertura della Farmacia Terminal – afferma Matteo Campora, Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia con delega indirizzo e controllo di Farmacie Genovesi – rappresenta una grande opportunità di crescita per Farmacie Genovesi, ma anche un nuovo servizio in favore delle migliaia di persone che ogni anno transitano nel Terminal Traghetti».

«Questa apertura consentirà a tutti quelli che ogni giorno animano l’area del Terminal Traghetti, siano essi genovesi, turisti od operatori marittimi di poter usufruire di un servizio essenziale e fondamentale come quello fornito dalle farmacie in maniera semplice e veloce e che pone l’accento sull’importanza della tutela della salute – aggiunge l’assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico Pietro Piciocchi – Un’opportunità per tutti, quindi e per questo ringrazio Farmacie Genovesi».

L’inaugurazione della Farmacia Terminal non è la sola novità che la società Farmacie Genovesi prevede in questo periodo, come afferma Massimiliano Cattapani, amministratore unico di Farmacie Comunali Genovesi: «Sono davvero orgoglioso di essere riuscito a realizzare questo importante progetto grazie al prezioso impegno di tutti i collaboratori della Società e delle Istituzioni che ci hanno supportato. Vogliamo che questa nuova farmacia diventi un “laboratorio” di nuove idee e servizi per il cittadino, inserendosi in un progetto più ampio della nostra società che intende utilizzare tecnologie on-line e informatiche nell’ottica, conformemente alla nostra mission, che sia la farmacia a recarsi sempre più dal cittadino e non viceversa».

Nell’area metropolitana di Genova le farmacie comunali sono nove: oltre a quella inaugurata stamattina, anche Burlando, Cep, Fossato (San Teodoro), Isonzo (Sturla), Molassana, Quinto, Sestri Ponente, Vasco de Gama (Sampierdarena).