Una tavola rotonda organizzata dal Centro Europe Direct del Comune di Genova e patrocinata oltreché dall’Unione europea da Confindustria, dal Centro In Europa e da Aiccre, dà la possibilità a chiunque voglia partecipare, venerdì prossimo 18 giugno, con inizio alle ore 11, iscrivendosi al seguente link di esprimere le proprie idee, progetti e visioni sulle politiche europee.

Gli interventi verranno registrati e trasmessi tramite il Centro Europe Direct alla Commissione europea.

Interverranno: Pietro Adorni One Hour For Europe, Insieme – per.eu, Gian Luca Saba, responsabile del Centro Europe Direct e dell’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Genova, Roberto Santaniello, consigliere speciale di DG COMM Media e Comunicazione Commissione Europea Rappresentanza in Italia, Guido Conforti, vicedirettore generale di Confindustria Genova, Arianna Viscogliosi, avvocato nella Pubblica Amministrazione, Carlotta Gualco, direttrice del Centro in Europa, Desi Slivar di Aiccre Liguria.

Dibattito con i partecipanti e successivo confronto nelle stanze operative. Coordina: Valentina Parasecolo Addetta Stampa del Parlamento Europeo in Italia.