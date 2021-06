«Oggi siamo a oltre 39 milioni e 300mila somministrazioni, di cui circa 26 milioni inoculazioni di prima dose. Questo porta ad avere quasi il 48% degli italiani che hanno ricevuto una prima dose, con una efficienza della macchina erogatrice che va oltre il 90%. Oggi siamo a oltre il 92% ma noi abbiamo una capacità di somministrazione dal 90% al 95% delle dosi distribuite». Lo ha detto, secondo quanto riporta l’Agenzia Dire, il commissario straordinario all’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, a “24 Mattino”, contenitore di Radio24, secondo quanto riporta l’Agenzia Dire.

«Questo – ha aggiunto Figliuolo – grazie al lavoro fatto dalla struttura, dalle regioni, dalle Province autonome, dalla Difesa, dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Ma anche grazie ai privati, che con i loro hub aziendali stanno facendo del proprio meglio e ne attiveremo fino a 840. Questa è la bella Italia che si mette insieme, fa squadra e vince».

Il generale ha precisato che per questa settimana il target è stato di 550 mila vaccini, dalla prossima vogliamo fare oltre, per giugno mi accontento di 550mila-600mila vaccinazioni giornaliere. Per luglio si spera in un aumento dell’arrivo dei vaccini.