«La nostra campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo. Dopo il boom di prenotazioni per i giovanissimi tra 12 e 18 anni (questi ultimi nati nel 2003) aperte da lunedì sera, nei prossimi giorni proseguiremo, con un minimo di scaglionamento, per raggiungere entro venerdì tutta la popolazione “vaccinabile” con le fasce 30-34 anni, 25-29 anni, 18-24 anni. Confidiamo nell’arrivo di massicce dosi di vaccini, come assicurato dalla struttura commissariale del generale Figliuolo».

Così il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto delle prossime tappe della campagna vaccinale contro il Covid-19.

Dalle 23 di ieri, attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it, sono partite le prenotazioni per la vaccinazione ai liguri nella fascia di età 30-34 anni, che da oggi possono utilizzare anche gli altri canali a disposizione (farmacie, sportelli Cup e numero verde).

Per la fascia 25-29 anni invece le prenotazioni sul portale apriranno dalle 23 di oggi, mercoledì 9 (e da giovedì 10 anche attraverso gli altri canali) mentre per i liguri con età tra 18 (nati nel 2002) e 24 anni sarà possibile prenotare il vaccino a partire dalle 23 di giovedì 10 attraverso il portale e da venerdì 11 anche attraverso gli altri canali.

Da oggi, inoltre, i 60enni e 70enni, che, non ultravulnerabili o disabili, fino a oggi sono stati vaccinati con Astrazeneca o Johnson, avranno la possibilità in tutte le Asl della Liguria di prenotare anche la vaccinazione con Pfizer o Moderna.

«L’auspicio – afferma Toti – è che questa possibilità, già attiva in tutte le Asl eccetto la Asl 3 dove sarà attivata da oggi, aumenti l’adesione alla campagna vaccinale da parte di questi cittadini liguri che fino a ora si sono dimostrati quelli maggiormente restii alla vaccinazione con i sieri consigliati per la loro fascia di età da Ema e Aifa».

«La Liguria – prosegue il presidente della Regione – ha somministrato a oggi 1 milione e 51.417 vaccini, pari al 93% di quelli consegnati. Di questi, 354.907 sono seconde dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate oltre 17 mila dosi (17.013), di cui 12.216 di vaccini freeze (Pfizer o Moderna) e 4.797 di vaccini cold (Astrazeneca o Johnson)».