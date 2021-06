Fino ad ora sono 10.381 le prenotazioni per la fascia d’età 12-18 anni non compiuti (930 in Asl 1, 1.651 in Asl 2, 5.193 Asl 3, 759 in Asl 4, 1.848 in Asl 5).

L’accesso al portale era disponibile da ieri sera alle ore 23 mentre da oggi, martedì 8 giugno, sono partite le prenotazioni con una linea dedicata anche su tutti gli altri canali, sportelli Cup, numero verde e farmacie.

Le vaccinazioni sono già partite negli hub liguri: «Il ringraziamento va alle famiglie che hanno dimostrato grande fiducia nella scienza – afferma il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti – acconsentendo alla vaccinazione dei propri figli. È la conferma che la Liguria vanta una radicata educazione sanitaria in materia di vaccinazioni. Giovedì sarà firmato anche l’accordo con i pediatri – ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – che potrebbero iniziare a vaccinare in massa i ragazzi negli hub dedicati, sfruttando però anche i loro studi. In questo modo gli studenti saranno messi in sicurezza per l’inizio dell’anno scolastico».

Chi invece ha già compiuto 18 anni potrà prenotarsi da venerdì 11 giugno alle ore 23.