Tpl Linea ha siglato un contratto con la ditta Metropol, operativo già dal mese di giugno, per rinnovare il servizio di vigilanza a bordo dei bus del trasporto pubblico locale.

I vigilantes saranno in azione a supporto del personale di Tpl Linea e svolgeranno una attività di controllo e deterrenza sugli autobus e sulle linee urbane ed extraurbane, con l’obiettivo di evitare e prevenire ogni possibile problema nell’ambito del servizio. Il servizio di vigilanza sarà particolarmente attivo in orario serale.

Inoltre, a sostegno degli autisti, l’aumento considerevole del personale viaggiante impegnato nella funzione di controllo e ispezione dei titoli di viaggio a bordo del parco mezzi di Tpl Linea: solo la settimana scorsa, da lunedì a sabato, sono stati controllati 3.640 utenti e sono state elevate 370 sanzioni, per un’evasione rilevata di circa il 10%.

Le cabine degli autisti sui bus sono chiuse da apposte paratie, sia in funzione anti Covid sia a tutela del personale alla guida. L’installazione delle nuove paratie di protezione ha riguardato 16 mezzi dell’azienda di trasporto pubblico locale savonese. Le paratie sono una revisione completa delle cabine di guida, che prevedono una chiusura assoluta, tale da garantire anche parametri di sicurezza anti-aggressione. Le paratie riguardano, a ora, alcuni mezzi urbani, sub-urbani ed extraurbani, dislocati sui tre i depositi dell’azienda, con riferimento, quindi, a tutti i servizi complementari di collegamento nel savonese rispetto alle linee principali.

Sempre in tema di sicurezza è attivo ormai da diversi mesi il nuovo sistema di emergenza a disposizione degli autisti e del personale di Tpl Linea, realizzato in collaborazione con la Centrale Operativa del Numero Unico d’Emergenza europeo 112 per la Liguria presso l’ospedale San Martino di Genova. Si tratta di un nuovo sistema di automatizzazione per l’invio di una chiamata di soccorso verso il Numero Unico d’Emergenza europeo 112: nell’ambito dell’applicazione di localizzazione del mezzo, installata sugli smartphone aziendali del personale viaggiante di Tpl Linea, è stato inserito un pulsante ad hoc per effettuare una chiamata di soccorso. Il pulsante è sempre disponibile durante lo svolgimento di una corsa all’interno del turno di servizio svolto dal nostro personale. Alla pressione del pulsante 112 viene visualizzato un pop-up nell’applicazione in uso al personale viaggiante di Tpl Linea che informa l’addetto circa l’imminente composizione di una telefonata d’emergenza; nel contempo è prevista la possibilità per il personale ̀di selezionare il tipo di intervento: forze dell’ordine, assistenza sanitaria o vigili del fuoco. L’applicazione è configurata in modo tale che se l’autista non effettua altre operazioni dopo aver premuto il tasto la richiesta d’intervento risulta essere indirizzata alle forze dell’ordine.

La stessa applicazione è in uso ai controllori nel caso in cui l’intervento sia richiesto da personale che non si trova a bordo di un mezzo: la Centrale Operativa 112 riceve la sola posizione e l’anagrafica dell’addetto che ha richiesto aiuto. Ogni qualvolta il personale TPL attivi il pulsante 112 verrà in automatico inviata una mail in azienda per informare dell’avvenuta chiamata di soccorso.

Infine, appena riapriranno i locali da ballo, Tpl Linea organizzerà controlli ad hoc nelle ore serali, riproponendo il progetto di “Discoteche sicure”, con mezzi e corse dedicate per il rientro sicuro dai luoghi del divertimento notturno.

Tpl Linea è pronta a predisporre, come in passato, un potenziamento del servizio di trasporto con nuove corse in direzione Andora e in direzione Finale Ligure, incentivando così una mobilità attraverso i bus dell’azienda di trasporto pubblico locale savonese. Anche in relazione a questo servizio sono previste azioni di vigilanza e controllo rafforzato.