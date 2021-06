«Dopo il Villa Scassi di Genova, da oggi anche l’ospedale Borea di Sanremo, uno dei presidi più importanti nella lotta al virus, è Covid free».

Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, facendo il punto sulla situazione del contagio nella nostra regione.

«Gli ultimi dati – aggiunge Toti – fanno registrare un ulteriore calo dell’incidenza del virus: siamo a quota 6 casi su 100 mila abitanti a settimana a livello regionale, la provincia di Savona a 11, quella della Spezia a 4, quella di Imperia a 2 e la Città metropolitana di Genova a 6. Cifre confermate anche dalla situazione degli ospedali nel loro complesso: è sceso a 33 il numero delle persone ricoverate in ospedale, di cui solo 8 in terapia intensiva e 25 in media intensità. Per dare un’idea, solo un mese fa i ricoverati erano 233, di cui 43 in terapia intensiva. Merito soprattutto di una campagna vaccinale che sta portando a importantissimi risultati e che ha prodotto oltre 14 mila somministrazioni nelle ultime 24 ore».