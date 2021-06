Tonitto 1939 porta le sue eccellenze gastronomiche di sorbetti e gelati all’interno di The Ocean Race Europe, la nuova regata oceanica suddivisa in tre tappe e riservata a imbarcazioni delle classi Vo65 e Imoca, che vedrà disputarsi nella città di Genova dal 16 al 20 giugno l’ultimo atto della gara, un prologo della regata internazionale che vedrà Genova come Grand Finale nel 2023.

The Ocean Race Europe è nata dall’idea di Richard Brisius per ribadire il concetto di come la vela sia uno sport per tutti, e allo stesso tempo per promuovere iniziative di sostenibilità, principio fondante e fondamentale del mondo della vela oceanica.

Tonitto 1939, da sempre orientata alla crescita sostenibile: l’azienda utilizza energia rinnovabile per il suo stabilimento di Campi a Genova grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici, abbatte il consumo di acqua e inoltre riduce gli imballaggi convertendo il 75% delle confezioni di plastica in plastica riciclata R-Pet o in cartoncino.

«The Ocean Race Europe è un evento di straordinaria importanza, a livello mondiale, per la nostra città e il nostro territorio – commenta Luca Dovo, a.d. di Tonitto 1939 – siamo orgogliosi di far parte di questo evento sportivo di assoluto livello, non solo per dare maggiore visibilità al nostro brand fino dalla usa nascita legato alla Liguria e alla città di Genova, ma anche per ribadire il nostro impegno concreto e costante verso la sostenibilità e l’ambiente, principi cardine della filosofia aziendale e in linea con la mission della regata e in particolare di uno sport così affascinante come la vela».

L’azienda ligure, di proprietà della famiglia Dovo da tre generazioni, porterà circa 1500 dei suoi stecchi sorbetto all’interno del Villaggio di The Ocean Race Europe, realizzati con un packaging completamente riciclabile e a disposizione di oltre 800 persone. In più Tonitto 1939 sarà anche il fornitore ufficiale della Nave Italia al Porto Antico, e presente con i suoi gelati alla city dinner del 19 giugno sempre su Nave Italia.