Il gruppo di lavoro di Piccola Industria, in collaborazione con il Digital Innovation Hub Liguria ha organizzato un ciclo di incontri a partecipazione libera “Digitale Facile – L’Alta tecnologia che vola bassa“. L’obiettivo è quello di proporre alle pmi un approccio alle tecnologie digitali semplice e immediatamente realizzabile senza necessariamente ricorrere a elevati investimenti.

Il ciclo di incontri, che si terranno in remoto e, ove possibile, in presenza, prevede una sessione estiva di tre eventi (tra giugno e luglio) e una sessione autunnale (tra settembre e novembre).

Argomenti della sessione estiva

Digitalizzazione imprese – Idee pratiche e agevolazioni (14 giugno alle 17) – Esempi pratici di investimenti in tecnologie digitali con indicazione dei relativi incentivi a supporto dell’implementazione.

Sicurezza informatica – Buone pratiche e comportamenti sicuri (1 luglio alle 17) – Linee guida sui comportamenti da attuare per prevenire e ridurre il rischio di subire attacchi informatici.

Smart working – Scenari del lavoro agile (15 luglio alle 17) – Strumenti e regole applicative a supporto dell’adozione in azienda del modello smart working.

Per tutti gli eventi è prevista una breve panoramica sulle incentivazioni del Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 e sui contributi regionali in via di definizione.

Al temine degli incontri verrà condiviso con i partecipanti il materiale della presentazione quale promemoria e guida pratica degli argomenti trattati.

Ogni richiesta di informazione relativa agli incontri e ai temi affrontati, così come ogni domanda o richiesta di approfondimento ai relatori, potrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica dedicata: digitalefacile@confindustria.ge.it.

Le modalità di partecipazione saranno comunicate nei prossimi giorni. Per maggiori informazioni è possibile contattare le Segreterie di Piccola Industria (Generoso Addesso 010.8338.254 – pi@confindustria.ge.it) e Digital Innovation Hub (Lorenzo Costa 3336147757 – lcosta@dihliguria.it).