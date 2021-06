40 spettacoli in 60 giorni tra fine giugno e inizio settembre. 25 recite in Liguria. Un nuovo Festival dedicato al Teatro Romano di Ventimiglia: Albintimilium Theatrum Fest con 6 appuntamenti. E ancora, sei prime nazionali. Sono i numeri dell’estate 2021 del Teatro Pubblico Ligure, fondato e diretto da Sergio Maifredi.

Pronto a calare il sipario con un ricco programma di spettacoli dal vivo in Liguria e in Italia, Teatro Pubblico Ligure si presenta quest’anno con tante novità.

Tra le principali, l’Albintimilium Theatrum fEst a Ventimiglia, gli spettacoli Maqroll, gabbiere di Federico Sirianni, Le isole del tesoro di Giuseppe Cederna, Ogni luogo è un dove di Marco Aime (anche nella veste di autore di canzoni), Stand up Omero con Paolo Rossi, il progetto Le donne, i cavallier, l’arme e gli amori.

Il Canto del Rinascimento italiano a Fiesole. Tornano Sipario mare. I borghi raccontano ad Ameglia (V edizione), Scali a mare – Pieve Ligure Art Fest a Pieve Ligure (XIV edizione), Odissea nella Fortezza a Sarzana (II edizione), Soriteatro sul sagrato di Sant’Apollinare a Sori, gli spettacoli alla Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure e ad Albenga, Portus Lunae Art Festival a Luni (VI edizione), 5 Terre Art Festival a Riomaggiore (IV edizione). Ne sono protagonisti Maurizio Lastrico, Tullio Solenghi, Moni Ovadia, Roberto Alinghieri, David Riondino e Dario Vergassola, Pierpaolo Piludu, Maddalena Crippa, Mario Incudine e Antonio Vasta, Amanda Sandrelli, oltre ai già citati.

«Teatro Pubblico Ligure – osserva Maifredi – ha fin da subito creduto nella propria mission di valorizzazione dei territori e delle comunità. Ora più che mai è vicina alle amministrazioni nel grande lavoro di rigenerazione necessario per superare la fase di emergenza con uno sguardo agli obiettivi futuri».

«Ci sono gli spettacoli – dichiara l’assessore regionale alla Cultura, Ilaria Cavo – con le prime nazionali, ci sono i grandi interpreti come Tullio Solenghi, David Riondino, Paolo Rossi e Dario Vergassola, ci sono il Ponente e il Levante della Liguria. Ma più di tutto c’è questo forte legame tra la cultura e il territorio. Regione Liguria sostiene dunque il Teatro Pubblico Ligure che in questa estate particolare è stato capace di proporre un calendario di ben 40 spettacoli in 60 giorni. Il programma è al tempo stesso segnale di vivacità e di coraggio nel valorizzare una regione intera attraverso progetti come STAR il Sistema Teatri Antichi Romani che, da Ventimiglia a Luni, porta a intrecciare il teatro con l’arte e la storia».

