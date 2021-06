Il Gruppo Orsero ha stretto una partnership con Recup, associazione a promozione sociale (APS) che opera nei mercati delle città di Milano, Busto Arsizio (VA) e Roma recuperando il cibo prima che venga buttato via, salvando ciò che è ancora in buono stato e riducendo, così, lo spreco.

Grazie ai numerosi gruppi di volontari impiegati nei 10 mercati in cui è presente, Recup mensilmente recupera circa 26 tonnellate di prodotti ortofrutticoli non venduti da grossisti e commercianti, che altrimenti verrebbero sprecati. Nata nel 2014 dall’idea di Rebecca, ad oggi ha un direttivo composto da 7 volontari, tutti under 35, e una realtà in continua crescita.

La partnership tra Orsero e Recup prende vita nel mercato ortofrutticolo all’ingrosso del capoluogo lombardo e prevede che la frutta e la verdura non più commercializzabili per motivazioni diverse da quelle alimentari dallo stand di Fruttital (società del Gruppo Orsero), siano raccolte, selezionate e distribuite da RECUP alle singole persone e alle associazioni caritative come Croce Rossa Italiana e Banco Alimentare.