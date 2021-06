In occasione della riapertura al pubblico, il Galata Museo del Mare lancia #UNESTATEALGALATA iniziativa che coinvolge 7 instagramer e blogger liguri, con una community profilata sui temi territorio, travel e family. L’obiettivo è invitare, attraverso i loro canali e il loro personalissimo stile, turisti e cittadini a visitare il Galata Museo del Mare.

Evento clou l’Instameet del 31 luglio per festeggiare i 18 anni del Galata Museo del Mare.

Da oggi al 31 luglio, i 7 influencer partecipanti si alterneranno al fine di creare uno storytelling, attraverso foto, video, stories, che contribuisca a promuovere il Galata Museo del Mare come sito culturale di riferimento della città ed eccellenza del territorio. Grazie a prospettive e focus diversi sul più grande museo marittimo del Mediterraneo, il pubblico avrà la possibilità di compiere un viaggio speciale nella storia della navigazione.

Gli influencer chiamati a raccontare il Museo sono: dal 14 al 20 giugno, Michela Canale @mikina76, influencer di riferimento del settore marittimo. A raccogliere il testimone, dal 21 al 27 giugno, Maurizio Bardini @mauribardi, influencer innamorato della sua città. Dal 28 giugno al 4 luglio sarà la volta di Romina Condemi @romina_condemi e Silvia Cevasco @silviacev per le community @ig_liguria_ @ig_genova_. A luglio, dal 5 all’11, la staffetta continua con Monica Bruni @inviaggioconmonica, travel designer e digital strategist.

Il racconto di viaggio prosegue dal 12 al 18 luglio con Laura Salvemini e Silvia Cassissa @inviaggioconcipeciop, due amiche viaggiatrici con la passione per la fotografia e la loro Liguria. Dal 19 al 25 luglio è il turno di @piccoligrandiviaggiatori, travel blog per famiglie. A chiudere #UNESTATEALGALATA, nella settimana in cui il Museo compie 18 anni, @lestradedigenova che da maggio 2019 racconta una Genova diversa.

Sabato 31 luglio l’Instameet per festeggiare il compleanno del museo: i principali attori della community social locale verranno invitati a partecipare a un evento speciale.

Biografie dei social ambassador

@mikina76

Michela Canale, sempre alla ricerca di un modo efficace per cogliere attimi, comincia a farlo con la pittura.

Dopo la nascita dei suoi due figli la svolta verso la fotografia le fa scoprire Instagram che diventa la sua principale piattaforma di condivisione, dove è seguita da oltre 13.000 follower.

Lavora da 20 anni nel settore marittimo e decide quindi di iniziare a raccontare il tanto amato porto dandone un’immagine inedita: il suo lavoro è già stato oggetto di diverse esposizioni, attualmente la mostra Ourport è esposta alla Biblioteca Universitaria di Genova.

Autrice del Libro #ourport Genoa Port 24h disponibile in tutte le librerie, una 24ore nel porto di Genova per immagini.

@mauribardi

Approda su Instagram nel 2014 ma il suo non è stato un amore a prima vista.

A partire da fine 2016 ha iniziato a studiare ed apprezzare questo strumento, piano piano è riuscito a crearsi una community alla quale cerca di far conoscere Genova attraverso i suoi scatti.

Adora andare in giro per la sua città come fosse un turista, con lo zaino fotografico in spalla, la sua mirrorless in mano e lo smartphone in tasca in modo da avere sempre tutto a portata di mano per immortalare Genova da ogni angolazione: che si tratti di uno scatto con il naso all’insù nei vicoli o di cercare qualche riflesso nelle fontane o vetrine. Lo diverte interagire con i suoi follower e dal 2017, quando è diventato co-admin della galleria @thehub_liguria e successivamente @thehub_genova, si diverte ad organizzare instameet e contest così da dare un volto alle persone che lo seguono e che segue.

@silviacev @ig_liguria_

Silvia Cevasco Silviacev su Instagram

Di origini genovesi e nata a Savona, è appassionata della Liguria e delle sue storie.

Per molti anni arredatrice d’interni e ora fotografa non solo per passione, cura due pagine liguri per il gruppo IGWorldclub, @ig_liguria_ e @ig.cinqueterre: la promozione del territorio e amore per la fotografia in un’unica sinergia. Amante degli animali, della natura e della buona cucina, sempre con la valigia pronta.

@romina_condemi @ig_genova_

Ligure da sempre, ama tutto ciò che è legato al territorio, alla sua storia e tradizione.

Laureata in Conservazione dei Beni Culturali e specializzata in Archeologia Industriale, utilizza i social per promuovere l’arte e il patrimonio storico artistico ma anche per valorizzare le bellezze paesaggistiche e i piaceri della tavola.

Gestisce due pagine instagram: @ig_genova_ per il gruppo IgWorldclub e @cookin_liguria progetto regionale del gruppo @cookin_italia

La potete facilmente incontrare di fronte al mare mentre fotografa uno dei suoi “piatti con vista”.

@inviaggioconmonica

Travel designer e digital strategist, collabora con strutture, agenzie di viaggio e tour operator per la promozione turistica. Appassionata viaggiatrice, dal 2018 scrive consigli di viaggio sul blog In viaggio con Monica. Appena può parte, non c’è un angolo di mondo che non vorrebbe vedere ma ha sempre la Liguria nel cuore. Quando non può viaggiare le piace scoprire gli angoli più nascosti e la storia di Genova.

@inviaggioconcipeciop

Laura Salvemini e Silvia Cassissa, due amiche viaggiatrici con la passione per la fotografia e la loro Liguria.

@piccoligrandiviaggiatori

Piccoli Grandi viaggiatori è un travel blog per famiglie in senso esteso, dai nonni ai bambini piccolissimi. Crediamo si possa viaggiare a qualsiasi età! I genitori viaggiatori non devono rinunciare alla loro passione, ma trasmetterla ai propri figli.

Il nostro obiettivo è invogliare le famiglie a viaggiare, anche e soprattutto fai da te, dalla nostra bella Italia e i suoi borghi, alle mete più lontane!

Noi genitori, Elisa e Stefano, raccontiamo le nostre esperienze con due bimbi di 8 e 4 anni (Laura e Simone), per dare consigli e ispirazioni alle famiglie viaggianti.

Chi scrive è Elisa Scuto: consulente per piccole imprese, master in Social Media Management, cittadina del mondo e mamma blogger con la passione per viaggi e scrittura!

@lestradedigenova

Le strade di Genova racconta la vera essenza della città da Maggio 2019 attraverso il blog le-strade.com/genova e Instagram. Una Genova diversa, la nostra Genova, che ha sempre voglia di reinventarsi e non sta mai ferma.

Le strade di Genova è per prima cosa una community di persone, gli Stradari, che raccontano il loro modo unico di vedere ed esplorare la città dove vivono. Le loro voci raccontano le realtà sostenibili e creative con un occhio sempre attento all’innovazione della micro-imprenditoria Genovese che anima la nostra città. È più facile trovarli nei quartieri e nelle strade meno conosciute, dove la bellezza si intreccia con la vita di tutti i giorni. Voci diverse per una sola città dalle mille sfumature, raccontata non solo a parole, ma anche tramite immagini.