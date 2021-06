Sono 8.880 i docenti della scuola e i collaboratori scolastici vaccinati in Liguria. Appena il 28,5% del totale è immunizzato (31.149 le persone complessive), meno di uno su tre, il dato più basso tra le regioni italiane dove la media di chi ha già completato il ciclo vaccinale è oltre il 70% (per il personale è prevista la somministrazione di AstraZeneca).

Lo rende noto una comunicazione di Flc Cgil Liguria.

«È il dato peggiore d’Italia. Come possiamo ripartire a settembre in sicurezza senza avere immunizzato tutto il personale scolastico? − dice Claudio Croci, segretario generale Flc Liguria − Da mesi denunciamo il ritardo della Liguria sul piano vaccinale per le scuole».

Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero in Liguria tra i 31 mila docenti e collaboratori in 22.669 (il 72%) hanno ricevuto la prima dose ma poi pochissimi hanno completato l’iter vaccinale, solo 8.880 persone (il 28,5%).

«Prima di preoccuparsi di vaccinare i turisti sarebbe meglio mettere in sicurezza le scuole per una ripartenza, vera, a settembre», conclude Fulvia Veirana, segretario generale Cgil Liguria.