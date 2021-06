Giochi, attività ricreative e psicomotorie, laboratori per sviluppare varie abilità: tutto è pronto per l’imminente apertura dei centri estivi comunali nella nostra città organizzati dal Comune di Sarzana in collaborazione con le Cooperative “Lindbergh” e “le Briccole” nelle sedi delle scuole di Bradia, Crociata e Marinella, con anche – per l’ultima – un’apertura sulla spiaggia.

In tutti gli spazi saranno garanti il rispetto delle linee guida ministeriali per la gestione in sicurezza delle attività, nel rispetto di tutte le disposizioni anti-contagio.

Il dettaglio delle proposte rivolte alle famiglie è così strutturato: per i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni sono disponibili i campus presso il plesso di Bradia dal 28 giugno al 27 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 14 (con possibilità di uscita alle 12.30) e sulla spiaggia di Marinella dove si terranno nel periodo dal 5 luglio al 13 agosto, sempre dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 14 con possibilità di uscita alle 12.30: qui oltre alle altre attività comuni in tutti i centri estivi per bambini si effettueranno attività e giochi con l’acqua e la sabbia.

La novità per quest’estate sarà proprio la scuola di Bradia, a seguito dei lavori straordinari di riqualificazione che interesseranno la scuola Mattazzoni e che saranno conclusi prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

È invece riservato ai più piccoli, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, il campus organizzato presso la scuola di Crociata, che si svolgerà nel periodo dal 5 al 30 luglio dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 13.

Come l’anno scorso, infine, l’asilo nido comunale “Giuseppe Tendola” proporrà un centro estivo – rivolto a bambini da 1 a 6 anni – con l’organizzazione del gestore del servizio, cooperativa Coopselios; l’apertura sarà dal 5 luglio al 6 agosto, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8 alle ore 14.

Per info, iscrizioni e costi relativi ai campus di Bradia, Marinella e Crociata basta mettersi in contatto con la Cooperativa Lindbergh ai numeri 0187/422478 e 3385235269, oppure scrivere a info@cooperativalindbergh.it o visitare il sito www.cooperativalindbergh.it

Per info, iscrizioni e costi relativi al campus presso l’asilo nido “Tendola” i recapiti sono i seguenti: msettepassi@coopselios.com tel. 334/6588053; resp-ni-tendola@coopselios.com tel. 366/6510268.