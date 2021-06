Invictus Yacht sbarca a Santa Margherita Ligure con l’inaugurazione del nuovo store Invictus Capoforte di Nautica Bertelli.

«Questo store nasce dall’esigenza di creare un luogo dove il cliente possa entrare nel mondo Invictus Yacht in un modo diverso rispetto al classico spazio espositivo − spiega Christian Grande che, oltre a essere il designer del cantiere, ha anche progettato il nuovo store di Santa Margherita Ligure − Un ufficio commerciale pensato come un atelier di alta sartoria, dove è possibile configurare il proprio modello “cucendolo” su misura per le esigenze dell’armatore o scoprire tutte le novità del cantiere».

Gli armatori e gli appassionati Invictus Yacht troveranno nello store anche un corner dedicato non solo ai complementi tecnici, come le calze per i parabordi o i dettagli di protezione delle fiancate, ma anche al lifestyle, come la sacca da viaggio o l’orologio Garmin firmati Invictus Yacht.

Nel corso di questa prima stagione estiva, gli appassionati potranno qui noleggiare una flotta di due modelli della collezione Capoforte, l’FX270 e l’FX190.