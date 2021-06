Sfilate, modelle, stilisti, artigiani; tutto Made in Italy. E come sfondo Villa Durazzo. Il mondo della moda per due giorni, domenica 27 e lunedì 28 giugno, si darà appuntamento a Santa Margherita Ligure grazie alla prima edizione di Liguria Fashion Week 2021, ideato dall’associazione culturale “Aurora Boreale”.

La direzione artistica di Liguria Fashion Week 2021 è composta da Margherita Ficara e Marco Quaini, con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure e il supporto della Progetto Santa Margherita srl.

Si tratta di una manifestazione esclusiva che ha già riscosso successo in altre regioni italiane e che rappresenta un osservatorio di ricerca privilegiato nel mondo della moda in grado di raggiungere per le collezioni presentate un alto standard di stile, bellezza e personalità.

Il primo giorno di Liguria Fashion Week 2021, domenica 27 giugno, sarà a numero chiuso per addetti ai lavori, mentre il secondo, lunedì 28 giugno, sarà uno showroom aperto al pubblico dalle 11 alle 17.