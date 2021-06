Dopo le edizioni del 2015 e del 2017, si svolgerà dal 16 al 18 luglio 2021 a Santa Margherita Ligure, il 3° Tributo a Carlo Riva, raduno di armatori, in omaggio a Carlo Riva, creatore e produttore di iconiche imbarcazioni simboli della Dolcevita. (Foto di apertura di Franco Borlenghi)

Fitto il programma di eventi che prevede anche uno spettacolo pirotecnico.

Organizzato e finanziato dal Comune di Santa Margherita Ligure in collaborazione con il Gruppo Albergatori di Santa Margherita Ligure-Portofino, l’evento ha raggruppato un insieme di soggetti che hanno visto in questa iniziativa la prospettiva di un “restart”, di una ripartenza di classe: CIV Costa dei Delfini, Polo Nautico, Ascom Confcommercio territoriale, l’associazione “Riva Society Tigullio” ed i Comuni di Rapallo e Portofino. Anche il Civico Museo del Mare di Santa Margherita Ligure appoggia l’iniziativa che rappresenta un pezzo di storia della nautica, e non solo.

Saranno presenti diversi Aquarama e sarà possibile ammirare le numerose imbarcazioni ormeggiate nel porto di Santa Margherita Ligure: previsti la sfilata dei motoscafi a tema “Riva nel cinema” e lo spettacolo pirotecnico di fronte al Grand Hotel Miramare, nel cui storico locale Barracuda ha sede l’associazione organizzatrice.

«Gli anni 50 rappresentano un momento fondamentale per la storia di Santa Margherita Ligure, per l’Italian Riviera e per il Made in Italy – dichiara il sindaco Paolo Donadoni – Allora il mondo era ripartito dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Oggi siamo testimoni di un’altra ripartenza che potrà portare molte occasioni per il territorio. Oggi come allora ripartiamo a bordo dei motoscafi Riva, eccellenze italiane, simboli della Dolcevita di cui siamo ancora protagonisti».

Per Riva Society Tigullio, primo “club di Riva storici” in una città di mare italiana, costituitosi lo scorso marzo a Santa Margherita Ligure e afferente alla Riva Historical Society, è questo il primo impegno organizzativo in tema di eventi.

Partecipano, sostengono e collaborano all’evento anche la Società Progetto Santa Margherita, Cnl Centro Nautico Ligure, Associazione La Calata, Lega Navale di S. Margherita Ligure, i Riva Exclusive Dealer Santa Margherita Ligure, Lycam Yacht Broker/ Nautica Casarola Group, la storica Azienda Vitivinicola La Scolca, Queenland Concessionario Genova Jaguar e Land Rover, SAF Servizi Assicurativi e Finanziari, Profumerie Sbraccia. Per l’iniziativa è stato richiesto il patrocinio di Regione Liguria.