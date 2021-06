Partiranno a breve i lavori di bonifica e manutenzione straordinaria per l’ampio parco di Villa Lieta a Sanremo.

Lo comunica l’Agenzia del Demanio.

Dimora di grande pregio storico-artistico, costruita all’inizio del secolo scorso in un contesto ricco di alberghi e residenze private a ridosso della costa, Villa Lieta fu dimora in passato di personaggi di origine inglese e russa, tra cui Thomas Boyd, commerciante inglese, amante e collezionista d’arte.

Il complesso immobiliare venne poi donato allo Stato nel 1934, ma non è più utilizzato da diversi anni. Nel complesso oltre alla Villa, c’è anche una dépendance e la casa del custode, e gli edifici sono inseriti in un parco maestoso che accoglie numerose specie arboree di particolare pregio e che si estende per quasi 18 mila mq scoperti.

Autorizzato da parte della Soprintendenza, partirà a breve un intervento di manutenzione straordinaria proprio per il parco, con un investimento di circa 90.000 euro, che prevede fra le varie attività il decespugliamento, l’abbattimento e la potatura delle piante, per rendere nuovamente accessibile e praticabile il sito e poter riavviare l’uso della struttura.