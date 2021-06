L’associazione sindacale Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, ha proclamato lo sciopero generale nazionale del settore sanità pubblica e privata, per la giornata del 30 giugno 2021.

L’astensione dl lavoro sarà di 12 ore, dalle 8 alle 20.

L‘Asl 3 – comunica l’azienda in una nota – “assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di pronto soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate”.