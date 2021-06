Sabato e domenica 3 e 4 luglio open day con Pfizer in tutte le Asl della Liguria a eccezione della Asl 2 savonese che inizierà oggi per tutti i cittadini che non sono stati ancora vaccinati. Lo comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«Abbiamo previsto un accesso diretto – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – non servirà pertanto prenotazione e il richiamo sarà a 21 giorni. Per la prima volta ci si potrà vaccinare presentandosi senza appuntamento nei principali hub della regione e si verrà vaccinato con un vaccino di tipo freeze, prevalentemente Pfizer e con richiamo a 21 giorni e non 42 giorni dopo. Questo per dare la possibilità a chi d’agosto vorrà andare via di chiudere ciclo vaccinale. Dal risultato decideremo se prorogare anche ad altri fine settimana per spronare tutti i cittadini a vaccinarsi. Perché finche non avremmo raggiunto l’80% di cittadini vaccinati sarà tutto più complicato».

I luoghi dove sarà possibile vaccinarsi nelle varie Asl saranno i seguenti:

Asl 1 Imperiese: al Palasalute di Imperia e nell’Hub vaccinale di Taggia dalle 8 alle 18;

Asl 2 Savonese: da oggi al Palacrociere di Savona dalle 9 alle 18

Asl 3 Genovese: all’Hub della Fiera del Mare dalle 13 alle 18 di sabato e domenica dalle 8 alle 13;

Asl 4 Tigullio: all’Hub militare di Chiavari sabato e domenica dalle 8 alle 18;

Asl 5 Spezzina: all’Hub ex Fitram, all’Hub di Sarzana e all’ex ospedale San Bartolomeo dalle 8 alle 18.

In Asl 2 già da stamattina alle 9 sarà possibile essere vaccinati con Pfizer presentandosi già fino a domenica. «Sarà un esperimento pilota – spiega Toti – lo useremo per capire a quanto ammonta la richiesta».

Oggi il presidente Toti presenterà anche l’accordo sui vaccini con il Piemonte che inizierà dal 1 luglio.

Toti ha inoltre preannunciato la possibilità di siglare ulteriori accordi sulle vaccinazioni per i turisti, sulla base delle richieste. «Approfondiremo questa possibilità nelle prossime ore con la Lombardia – ha concluso Toti – mi sono infatti sentito con il presidente Fontana. E lo faremo anche con altre regioni, se richiesto».