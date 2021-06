Rina conferma anche nell’anno in corso il trend positivo dei propri risultati finanziari. Nel primo trimestre 2021 l’azienda ha registrato un andamento dei ricavi pari a circa 121 milioni di euro, in linea con il budget e nonostante il permanere delle incertezze e delle complessità legate alla pandemia. L’andamento delle business unit e la raccolta ordini a quasi 200 milioni di euro permettono di confermare la guidance economico-finanziaria per il 2021. La copertura dei backlog a livello di gruppo risulta pari all’85% e la performance finanziaria netta è in linea con le previsioni.

Nel bilancio 2020, approvato dall’assemblea dei soci, i ricavi netti al 31/12/2020, sono pari a circa 495 milioni di euro, in crescita di circa il 4% rispetto al 2019. L’utile netto è salito a 4,5 milioni di euro contro i 3,1 milioni di euro del 2019. La posizione finanziaria netta è scesa a -124,5 milioni di euro, con una conseguente riduzione della leva a 1,94.

Rina ha inoltre confermato la tendenza alla crescita anche per linee esterne acquisendo a marzo 2021 Interconsulting Engineering, società italiana di ingegneria attiva nel settore Spazio & Difesa.

«Per il nostro sviluppo – dichiara Ugo Salerno, presidente e ceo di Rina – abbiamo predisposto un piano di crescita sia organica sia inorganica. A questo proposito abbiamo in pipeline alcune acquisizioni che andremo a perfezionare nel breve/medio periodo. Coerentemente con le nostre direttrici strategiche, abbiamo identificato oltre 70 potenziali aziende target soprattutto in ambito Spazio e Difesa, Cybersecurity, Sostenibilità, Food ed Energy, con un’attenzione particolare sull’offshore wind».

Il 2021, con il procedere del piano vaccinale e con gli investimenti previsti da importanti programmi di rilancio come il PNRR, pone le basi per una promettente ripresa economica globale su trend – quali le energie rinnovabili, la digitalizzazione e le tecnologie legate all’idrogeno – che RINA ha identificato come cardini per le sue scelte strategiche nei prossimi anni.

I numeri confermano il valore delle scelte strategiche di Rina, basate sui principi Esg: la forte spinta alla digitalizzazione di servizi e processi; la valorizzazione delle persone, vero e proprio asset irrinunciabile dell’azienda e il posizionamento come player di rilievo per la transizione energetica e la decarbonizzazione delle filiere. A conferma dell’impegno su questi temi recentemente è stata creata all’interno dell’azienda un’unità dedicata: la “Carbon Reduction Excellence”.