ReLife Group, realtà attiva nell’economia circolare con impianti produttivi in Liguria, Piemonte, Veneto e Toscana, ha scelto di stabilire a Genova la sua holding.

L’inaugurazione della nuova sede, in via Corsica 19, si svolgerà mercoledì 23 giugno, alle 12,45. Qui saranno impiegate 15 nuove risorse altamente specializzate.

ReLife si occupa di raccolta e trasformazione di rifiuti valorizzabili con un modello di sviluppo, unico in Italia e in Europa, in grado di proporre ai propri clienti nuovi prodotti derivanti dalla trasformazione dei rifiuti da loro stessi forniti.

Con un fatturato di 125 milioni di euro, 360 addetti diretti, 60 indiretti e 600 mila tonnellate raccolte e trasformate nel 2020, ReLife Group ha in previsione un’ulteriore forte crescita su scala nazionale nel medio e breve periodo.