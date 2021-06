È dedicato alla Liguria il primo volume dei Regionali da Vivere, una serie di pubblicazioni create da Giunti Editore e Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per scoprire l’Italia a bordo dei treni regionali.

Il progetto nasce con il desiderio di accompagnare il viaggiatore alla scoperta dei tanti luoghi del Bel Paese che si possono raggiungere in treno, valorizzandoli quindi in chiave di mobilità sostenibile. Idee per un viaggio in giornata o un percorso più articolato che può coinvolgere l’intero fine settimana.

All’evento erano presenti Sabrina De Filippis, direttore Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia, Martino Montanarini, ad Giunti Editore, Marco Bolasco, direttore di Divisione Non Fiction Giunti Editore e Gianni Berrino, assessore ai Trasporti e al Turismo della Regione Liguria.

Il primo volume dedicato alla Liguria (prezzo 12 euro in libreria e su Amazon, 7,99 euro per Kindle) racconta luoghi iconici come le Cinque Terre, raccontandone le peculiarità e svelandone segreti, i borghi marinari suggestivi e pittoreschi poco distanti da Genova, scorci e passeggiate incantevoli nelle più note e amate località del Ponente Ligure. Il tutto arricchito da approfondimenti su gastronomia, tradizione e cultura locali.

Le varie località sono contraddistinte in base ai loro punti di interesse: arte, artigianato, cicloturismo, eventi, natura, escursioni e storia. In ogni luogo è segnalata la stazione più vicina e la distanza a piedi per raggiungere il luogo segnalato.

Il libro è disponibile in oltre 200 librerie Giunti in Italia e sulla piattaforma di e-commerce Amazon.

Oltre al volume dedicato alla Liguria, sono già disponibili quelli dedicati alla Toscana, Marche e Sicilia. Entro il prossimo anno saranno pubblicate gradualmente le guide di tutte le regioni d’Italia.