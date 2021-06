Le agevolazioni sulle Tari 2021 per famiglie e categorie economiche riguarderà la seduta del consiglio comunale di oggi a Recco, che sarà dedicata principalmente ai provvedimenti sul tributo comunale.

In discussione, su proposta della giunta guidata dal sindaco Carlo Gandolfo, la riduzione (100% la componente variabile della tassa) per le imprese, colpite dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, che tra gennaio e giugno 2021 hanno avuto un calo del fatturato del 30%, rispetto allo stesso periodo del 2019.

Riduzione del 50% della parte variabile delle tariffe Tari anche per le famiglie economicamente svantaggiate, con un Isee non superiore a 18 mila euro. «Abbiamo destinato circa 225 mila euro per le agevolazioni − commenta il sindaco − il provvedimento costituisce un sostegno soprattutto per tanti imprenditori provati dalle restrizioni causate dalla pandemia. I benefici non mancheranno anche per le famiglie in difficoltà».