“Pums e trasporto pubblico locale: il punto di vista delle Associazioni e dei comitati” è il titolo dell’incontro in programma oggi alle 16 nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, in via Garibaldi.

Un evento organizzato dal Movimento Cinque Stelle e aperto a tutti, in cui le Associazioni e i Comitati illustreranno ai cittadini genovesi e a tutti i presenti i numerosi dubbi relativi al progetto degli “Assi di forza” del Comune di Genova e come sia oggetto di continue trasformazioni. Un progetto che secondo i promotori dell’incontro “porterà a un peggioramento del traffico e renderà ancora più difficili e stressanti, di quanto non lo siano già, gli spostamenti per i genovesi”.

Al dibattito pubblico, comitati e associazioni illustreranno non solo le criticità di questo progetto per Genova, ma anche quali alternative concrete e migliori possa introdurre l’Amministrazione per una migliore mobilità dei cittadini.

Al dibattito sarà presente l’assessore ai Trasporti e mobilità integrata Matteo Campora, il coordinatore della Mobilità Urbana Sostenibile del Comune di Genova Enrico Musso e il management di Amt.