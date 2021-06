Le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, non hanno tranquillizzato gli investitori che temono una politica monetaria più severa da parte della banca centrale Usa e le Borse europee hanno chiuso in ribasso. Londra segna -0,23%, Madrid -1,1%, Parigi -0,91%, Francoforte -1,15%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Mib -0,94% (Ftse Italia Star -0,98%, Ftse Italia All Share -0,92%, Ftse Aim Italia +0,02%). Moderato aumento dello spread Btp/Bund, attestato su 112 punti (variazione +1,01%, rendimento Btp 10 anni +0,89%, rendimento Bund 10 anni -0,23%)

A Piazza Affari in testa al Mib si colloca Nexi (+0,93%), in fondo Inwit (-2,73%).

Resta alto il prezzo del petrolio, con il contratto sul Wti consegna agosto in rialzo dell’1,03% a 73,6 dollari al barile e quello sul Brent del Mare del Nord di pari scadenza a 75,64 dollari al barile (+1,11%).

Sul mercato valutario l’euro viene scambiato a 1,1945 dollari (1,1925 in avvio e 1,91 ieri in chiusura) e 132,417 yen (132,21 e 131,85), quando il dollaro vale 110,849 yen (110,83 e 110,73).