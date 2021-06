«Assistiamo con crescente preoccupazione alla continua modifica del piano urbanistico per consentire l’insediamento di nuovi supermercati. L’aggiornamento delle norme di pianificazione si è legata oggi alla dismissione di patrimonio pubblico di grande pregio. Con il nostro voto contrario, il consiglio comunale ha deliberato di concedere per 90 anni l’area della rotonda di Carignano a un soggetto privato, che vi costruirà due nuovi supermercati, uno alimentare da 1.000 mq e uno non alimentare da 750 mq». È quanto si legge in una nota del gruppo Pd del consiglio comunale di Genova.

«La decisione – precisa la nota – arriva senza discussione con la cittadinanza e il Municipio, senza alcun confronto con i commercianti, con il Civ di Carignano e con le associazioni di categoria. È davvero incredibile che ogni riqualificazione urbanistica approvata da questa giunta preveda l’inserimento di un supermercato. Genova ha bisogno di un altro modello di sviluppo».