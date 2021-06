Dopo l’indagine di TheFork, un’altra analisi mette in luce l’attrattività turistica della Liguria, che spicca ancora una volta tra le prime dieci regioni più cercate dagli italiani per le vacanze estive 2021.

A dirlo, questa volta, sono i dati di Parclick, azienda di prenotazione di parcheggi online. Secondo l’indagine realizzata attraverso il proprio motore di ricerca, otto italiani su dieci preferiscono rimanere in Italia.

L’Emilia-Romagna risulta la regione più ricercata su Parclick, seguita, nella top ten, da Toscana, Veneto, Campania, Puglia, Lazio, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Sicilia e Liguria.

In generale, c’è una tendenza, durante il mese di luglio a viaggiare in auto: il 73% sceglierà questo mezzo di trasporto rispetto ad altri per spostarsi lungo distanze relativamente brevi, prediligendo gli hotel per l’alloggio (62%) rispetto alle case di famiglia o agli appartamenti. Le destinazioni balneari (64%) sono la scelta prediletta rispetto alle città (20%) e alla montagna (16%).