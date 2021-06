Mercedes-AGM Petronas Formula OneTeam e Omp Racing hanno rinnovato l’accordo di partnership che vede l’azienda genovese fornitore ufficiale del team pluricampione del mondo.

Omp, azienda di Ronco Scrivia leader mondiale nel design e nella produzione di equipaggiamento di sicurezza per il motorsport, fornisce le cinture di sicurezza One-D per le vetture del team di Brackley.

Il design bianco e nero delle One-D è ormai ben conosciuto nel mondo delle corse.

Negli anni le cinture top di gamma dell’azienda italiana hanno aumentato la loro leggerezza e il loro comfort, grazie al nastro in fibra Dyneema, la fibbia di nuova generazione e i regolatori in alluminio forgiato.

James Allison, direttore tecnico Mercedes-Amg Petronas Formula One Team spiega: «Siamo contenti di proseguire la nostra partnership con Omp Racing. È notevole il vantaggio che ci porta il continuo sviluppo dato dagli esperti tecnici di Omp alle loro cinture di sicurezza. La sicurezza deinostri piloti rimane la nostra principale priorità, e fin dal 2017 ci affidiamo ai prodotti e alla tecnologia di OMP».

Paolo Delprato, presidente e a.d di Omp Racing aggiunge: «Dopo aver dato il nostro contributo come fornitori ufficiali a quattro Mondiali F1 costruttori vinti da Mercedes-Amg Petronas Formula One Team, siamo felicissimi di continuare questa prestigiosa collaborazione per la quinta stagione consecutiva. Essere ancora scelti dai campioni del mondo in carica è un grande riconoscimento per noi, è la dimostrazione che il nostro lavoro di ricerca e sviluppo sta andando nella giusta direzione».