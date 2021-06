Navim Group è una corporate internazionale con quartier generale a Ceranesi (Genova) operante attraverso tre Business Unit: Navalimpianti spa, Tecnimpianti spa e Navalimpianti Usa.

Le società controllate sono 11 attive in 7 paesi. Maggiori dettagli sul gruppo sono acquisibili qui

Navim Group è leader mondiale nella progettazione e produzione di attrezzature marine per navi passeggeri e mercantili, per la Marina Militare, per il settore offshore e mega- yacht.Fornisce mezzi di salvataggio, attrezzature per l’accesso al carico, coperture mobili per piscine chiamate skydome, porte a guscio, sistemi di controllo remoto delle valvole e altre applicazioni speciali per il settore nautico. In fase di sviluppo, Navim Group attualmente ricerca per Navalimpianti con sede di lavoro in Ceranesi i seguenti profili:

Progettista meccanico per impianti navali

Maggiori informazioni per inviare la propria candidatura qui

Responsabile reparto tecnico

Maggiori informazioni per inviare la propria candidatura qui

Operatore macchine utensili

Maggiori informazioni per inviare la propria candidatura qui

Responsabile area tecnica Esiwelma spa

Maggiori informazioni per inviare la propria candidatura qui