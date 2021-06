Msc Crociere ha aperto le vendite delle crociere a bordo di Msc World Europa, la nave più innovativa ed ecologicamente avanzata della Compagnia e la prima della pioneristica Msc World Class.

Questa ammiraglia di nuova generazione avrà un design innovativo con ambienti e spazi ultramoderni, diversi – secondo quanto sostiene la Compagnia – da tutto ciò che è attualmente disponibile nel settore.

La nuova ammiraglia, attualmente in costruzione presso i Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire, entrerà in servizio nel dicembre 2022 e trascorrerà la sua stagione inaugurale nel Golfo Persico offrendo agli ospiti la più avanzata esperienza di crociera invernale. La stagione inizierà con una speciale crociera di 4 notti da Doha in Qatar e proseguirà verso l’homeport della nave a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. A marzo 2023 si dirigerà verso il Mar Mediterraneo per trascorrere l’estate con crociere di 7 notti con tappe a Genova, Napoli e Messina, Malta, Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia).

Design: una silhouette futuristica con la caratteristica prua a 90 gradi a forma di freccia. L’impressionante e inedita forma a Y a poppa si apre sull’Europa Promenade, lunga 104 metri ed è divisa in una parte aperta al cielo e un’altra metà coperta da un imponente schermo a Led, che trasmetterà giochi di luci durante l’intero arco della giornata.

La nave disporrà di 13 punti di ristoro, inclusi sei ristoranti tematici. Sono 19 le categorie di cabine tra cui scegliere e il 65% delle cabine con balcone.

Con 333 metri di lunghezza, 22 ponti e 40.000 m² di spazio pubblico, Msc World Europa è la nave più lunga della flotta Msc Crociere.

Msc World Europa sarà la prima nave della flotta Msc Crociere ad essere alimentata a Gnl e la più avanzata dal punto di vista ambientale.