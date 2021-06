Metrocargo Italia, operatore di trasporto intermodale attivo in Italia e in Francia, annuncia l’acquisizione del 70% di Arquata Logistic Services, società di logistica basata ad Arquata Scrivia e specializzata nella fornitura di servizi logistici e di stoccaggio per gli operatori industriali.

Obiettivo dell’investimento da parte di Metrocargo è quello di estendere i propri servizi al settore della logistica industriale con attività di deposito coperto o scoperto, stoccaggio materiale con eventuali lavorazioni, pallettizzazione, magazzino doganale con personale dedicato, procedure semplificate, servizio di VGM (Verified Gross Mass) con pesa certificata, movimentazione e riempimento/svuotamento contenitori.

«ll programma di sviluppo dell’area – dichiara Guido Porta, presidente e ceo di Metrocargo Italia – prevede una serie di interventi che porteranno, a regime, a disporre di un raccordo ferroviario con 2 binari di 250 metri ciascuno con radice elettrificata e di un nuovo magazzino di 12.000 m2 conforme a tutte le disposizioni di sicurezza e dotato delle più moderne tecnologie per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci»