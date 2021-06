Metinvest è una società mineraria e metallurgica internazionale e verticalmente integrata. Il Gruppo comprende attività minerarie e metallurgiche in Ucraina, Europa e Stati Uniti, integrate da una rete di vendita globale. Metinvest gestisce l’intera catena di produzione, dall’estrazione del minerale di ferro e del carbone alla produzione di semilavorati e prodotti finiti in acciaio. Con Unità produttive vicino alle principali linee ferroviarie e porti, Metinvest è in grado di fornire materie prime e prodotti siderurgici ovunque nel mondo. Metinvest ha oltre 92.000 dipendenti in Ucraina, Europa e Stati Uniti.

Il ruolo offerto

Responsabilità delle vendite del prodotto finito di laminatoi europei e delle aziende riconducibili a Metinvest Holding per una specifica unità commerciale di vendita nel mercato italiano.

Sviluppo delle vendite nell’area di responsabilità e definizione della politica dei prezzi secondo i requisiti della strategia di vendita aziendale con l’obiettivo di generare il massimo profitto per Metinvest Holding.

Responsabilità dei risultati complessivi di vendita nell’ambito dell’area di responsabilità e produttività ed efficacia del team di vendita assegnato.

Requisiti chiave

Laurea in Economia o in gestione aziendale o in Ingegneria.

Esperienza di almeno 3-5 anni come area sales manager, con responsabilità diretta delle vendite, dello sviluppo di soluzioni incentrate sul cliente, differenziate e realizzabili. Esperienza nella gestione e motivazione delle persone.

Abilità di lavorare sotto pressione.

Capacità: di comunicare, di presentare e di influenzare tutti i livelli dell’organizzazione.

Capacità decisionale ed elevato senso di responsabilità.

Capacità di pianificazione e organizzazione.

Fiducia ed entusiasmo, ottime capacità di ascolto, capacità di negoziazione.

Esperienza nella creazione e nella gestione di un team di vendita.

Comprovata capacità di sviluppare e avviare strategie per la crescita dei ricavi e del numero di clienti.

Leadership e gestione della rete vendita garantendo motivazione e impegno.

Proattività in situazioni critiche di gestione delle situazioni.

Livello adeguato di conoscenza della lingua inglese.

Disponibilità a viaggi frequenti di lavoro durante la settimana.

Sede di lavoro: Genova e Verona, minimo 1-2 giorni alla settimana.

