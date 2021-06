«Da oggi possiamo toglierci tutti le mascherine all’aperto, è un altro passo verso la riconquista della normalità con tutte le regioni in zona bianca. Non è un liberi tutti, servono buon senso e prudenza ma dobbiamo guardare con una grande fiducia alla ripartenza della Liguria e del Paese». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul via libera a partire da oggi.

Resta l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto pubblico, in caso di assembramento e la forte raccomandazione per i soggetti fragili di continuare a indossarle.

«I dati sull’andamento della pandemia in Liguria – aggiunge Toti – continuano a essere positivi con la Asl 1 e la Asl 3 che rimangono covid free e tanti presidi ospedalieri, dal Galliera all’Evangelico, dagli ospedali di Lavagna e Rapallo fino all’ospedale della Spezia, che non hanno più pazienti ricoverati per Covid. I pazienti ospedalizzati sono complessivamente 23, di cui 8 in terapia intensiva tutti all’Ospedale Policlinico San Martino. Purtroppo nelle ultime 24 ore è stato registrato il decesso di una donna di 82 anni, all’ospedale di Sarzana».

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono stati somministrati 1 milione e 294.818 vaccini, il 90% di quelli consegnati alla Liguria.

«La prossima settimana – prosegue Toti – presenteremo alcune iniziative per consentire a chi non lo avesse ancora fatto di vaccinarsi, anche senza la prenotazione. L’obiettivo è quello di intercettare, tra i non vaccinati, il numero più alto possibile di persone soprattutto tra chi è a maggior rischio in caso di contagio. Il vaccino è l’unica arma efficace contro il Covid e anche contro le varianti, in particolare la variante Delta la cui incidenza sta purtroppo crescendo nel Paese. Parallelamente consentiremo di anticipare i richiami da 42 a 21 giorni, in modo da garantire velocemente la copertura totale contro il virus a chi abbia già fatto la prima dose».