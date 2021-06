Ci sono anche 4 città liguri tra le nuove destinazioni servite, per l’estate 2021, da MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma. Si tratta di Savona, Imperia, Sanremo e Ventimiglia, che si aggiungono alle altre nuove mete annunciate dall’azienda: L’Aquila, Giulianova e Teramo in Abruzzo, Civitanova, San Benedetto del Tronto e Urbino nelle Marche, Todi in Umbria, Arezzo in Toscana, Piacenza in Emilia, Alessandria, Asti, Alba, Cuneo, Novara e Vercelli in Piemonte, Monza e Voghera in Lombardia, Rovereto in Trentino, Portogruaro in Veneto e Trieste, Monfalcone e Palmanova e Friuli Venezia Giulia.

La rete di MarinoBus cresce e diventa più capillare, permettendo ai passeggeri di raggiungere molte destinazioni in Italia e all’estero: dalla Svizzera alla Germania, dalla Francia al Lussemburgo.

Sottolinea Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus: «Dopo i lunghi e difficili mesi caratterizzati dai picchi di diffusione del virus, pur nella consapevolezza che l’emergenza non è ancora finita e che la responsabilità nei comportamenti non deve scemare, è netta la sensazione che il ritorno alla normalità proceda a ritmi sempre più spediti».

L’azienda

Soc. Marino Srl, con sede ad Altamura (BA) è attiva da più di 60 anni nel settore del trasporto su gomma. Oggi, con il brand MarinoBus, è tra le realtà di riferimento a livello nazionale. Nata originariamente come operatore al servizio del territorio pugliese e lucano, negli anni si è prima consolidata in numerose aree della nostra Penisola e ha poi proposto i suoi servizi anche oltreconfine. MarinoBus, con oltre 6 mila collegamenti, oggi serve più di 250 destinazioni (tra cui Zurigo, Francoforte, Stoccarda, Lussemburgo, Strasburgo e Basilea), impiega oltre 200 autisti e conta 190 automezzi di proprietà e 3 mila biglietterie convenzionate.