È stato presentato in prima mondiale, a Genova, Luca, il nuovo lungometraggio d’animazione prodotto da Pixar e distribuito da Walt Disney, diretto dal regista italo-americano Enrico Casarosa. Il film uscirà il 18 giugno in streaming su Disney+.

Ambientato in Liguria, tra le scogliere delle Cinque Terre, il film parla dell’amicizia, quella vera e importante: è la storia di due ragazzi, Luca e Andrea, che tra caruggi e porticcioli ne combinano di tutti i colori a bordo di una Vespa. E tra una avventura e l’altra cercano di nascondere un segreto incredibile: Luca e Andrea in realtà sono due piccoli mostri marini che, uscendo dal mare, si trasformano in umani e a contatto con l’acqua tornano creature marine.

Alla presentazione erano presenti anche i doppiatori italiani del film, Orietta Berti, Marina Massironi, Saverio Raimondo.

«Questo film è una vetrina straordinaria in cui la nostra regione appare in tutta la sua bellezza e nella sua veste migliore, con il suo splendido mare e i suoli borghi − è il commento di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria − È una storia che ricorda ed evoca tutto il bello della nostra Liguria e un momento di promozione del territorio importante, direi fondamentale. Anche questo speriamo che aiuti a dimenticare questo anno e mezzo difficile e soprattutto a ripartire».

E proprio in occasione della presentazione del lungometraggio, è stato inaugurato anche il treno Rock “In viaggio con Luca”, caratterizzato dalla particolare livrea sulla quale scorrono i protagonisti del film, immersi nel mar Ligure. Il treno collegherà per tutta l’estate Genova e La Spezia.